Paris vibre pour la paix en RDC : un concert caritatif de stars contre la guerre

La musique s’élève comme un cri d’espoir. Le 22 avril prochain, Paris accueillera un concert caritatif exceptionnel baptisé « Solidarité Congo », en soutien aux enfants victimes de la guerre d’agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Culture, Yolande Élève, est attendue dans la capitale française pour marquer ce moment fort.

« Ce n’est pas qu’un concert, c’est un plaidoyer pour la paix », martèle la cellule de communication du ministère. Aux côtés de la ministre, plusieurs représentants des institutions congolaises, des diplomates, et des membres de la diaspora sont attendus. Leur objectif : porter haut la voix des sans-voix, ceux qui subissent l’horreur à l’Est du Congo.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour cette cause, de grands noms de la scène musicale internationale et congolaise ont répondu présent : Gims, Dadju, Fally Ipupa, Youssoupha, Guy2Bezbar, Stefflon Don, Soolking, Gazo, Singuila, Reddy Amisi, Moïse Mbiye, Gaz Mawete, tous réunis pour un même message : stop à la guerre, place à la paix !

Alors que les violences se poursuivent dans l’Est, touchant durement les enfants et les femmes, la culture s’impose comme un puissant outil de mobilisation et de solidarité. Le concert « Solidarité Congo » entend éveiller les consciences, émouvoir les cœurs, et surtout, réveiller l’indignation face à l’indifférence.

Le 22 avril, ce ne sont pas seulement des artistes qui monteront sur scène, mais des porte-voix d’une RDC meurtrie mais debout, qui appelle le monde à regarder la vérité en face.