Kinshasa accueille le 9ᵉ Forum africain sur la justice transitionnelle

Ce mardi 30 septembre 2025, la capitale congolaise s’animera au rythme de débats qui traversent tout le continent africain. La 9ᵉ édition du Forum africain sur la justice transitionnelle s’ouvre autour du thème : « L’état de la justice transitionnelle en Afrique : Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations ».

Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et organisée par la Commission de l’Union africaine en partenariat avec l’Union européenne, le FONAREV et plusieurs autres institutions, cette rencontre ambitieuse rassemble des représentants d’institutions publiques, des diplomates, des experts et des acteurs de la société civile venus de tout le continent.

Vérité, réparation et réconciliation au cœur des débats

Pendant trois jours, Kinshasa sera le théâtre d’échanges sur des questions cruciales : comment garantir la vérité, promouvoir la réconciliation, assurer des réparations efficaces et réformer les institutions pour consolider la justice transitionnelle en Afrique ?

Pour la RDC, accueillir ce forum continental représente une opportunité stratégique : partager ses expériences, mettre en valeur son engagement dans la promotion de la paix, de la justice et des droits humains, et renforcer sa place sur l’échiquier africain.

Une ouverture solennelle et des panels riches en échanges

La journée du 30 septembre est consacrée à l’ouverture officielle, avec la présence du président Tshisekedi. Les 1er et 2 octobre, les travaux se poursuivront en panels thématiques, permettant aux participants d’élaborer des recommandations concrètes et ambitieuses pour le continent.

Depuis sa première édition en 2017, le Forum africain sur la justice transitionnelle s’est imposé comme un rendez-vous incontournable. L’an dernier, la 8ᵉ édition s’était tenue aux îles Maurice, renforçant le rôle de ces assises comme plateforme de dialogue et de construction d’un cadre de justice continentale partagé.