Judith Suminwa Tuluka Lance une Table Ronde pour l’Éveil de la Jeunesse en RDC

Le 28 août 2024, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a inauguré la Table Ronde Inclusive de la Jeunesse à Kinshasa, un événement clé pour le développement durable en République démocratique du Congo (RDC). Placée sous le thème « L’éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en RDC », cette rencontre vise à donner une voix aux jeunes, leur permettant d’exprimer leurs idées, leurs espoirs et leurs préoccupations.

Lors de son discours, la Première Ministre a souligné l’importance cruciale de l’inclusion des jeunes dans le processus de paix et de développement. Elle a rappelé que le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2024-2028) accorde une attention particulière à l’insertion socio-économique des jeunes et à leur épanouissement personnel. Mme Suminwa a encouragé les participants à rejeter les antivaleurs telles que le népotisme, le tribalisme et la corruption, en les exhortant à promouvoir une culture de paix et de tolérance.

L’un des points forts de cette table ronde sera la présentation de 20 projets innovants, qui bénéficieront de financements pour leur mise en œuvre. Ces initiatives, issues des réflexions des jeunes, seront déterminantes pour orienter les politiques à venir en faveur de la jeunesse congolaise.