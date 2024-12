Judith Suminwa inaugure un colloque sur l’entrepreneuriat et l’innovation verte

4 décembre 2024 | La Première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a lancé ce mercredi le colloque sur l’accompagnement entrepreneurial et l’innovation verte, organisé au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Cet événement, coordonné par I&F Entrepreneuriat en collaboration avec des universités nationales et internationales, se déroulera jusqu’au 7 décembre.

Des initiatives en faveur de la jeunesse et de l’économie

Lors de son discours, la Première ministre a souligné l’importance de l’entrepreneuriat comme levier pour la diversification économique et la création d’emplois. Elle a appelé à des décisions audacieuses pour faire de l’entrepreneuriat une réponse durable à l’intégration des jeunes sur le marché du travail.

Parmi les réformes mises en avant, la loi-cadre du 8 août 2022, destinée à stimuler le développement des startups et à encourager l’entrepreneuriat féminin, illustre l’engagement du gouvernement pour un environnement favorable aux entrepreneurs.

L’innovation verte au cœur des débats

Axé sur l’innovation verte, le colloque ambitionne de positionner la RDC comme un acteur majeur de l’entrepreneuriat inclusif et durable en Afrique. L’événement s’inscrit dans le cadre des priorités définies par le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), qui place la jeunesse et l’innovation au centre du développement national.

Un rendez-vous stratégique

Ce colloque rassemble experts, chercheurs et entrepreneurs autour des enjeux de la transition écologique et de l’entrepreneuriat. Il se veut une plateforme pour échanger, inspirer et poser les bases d’un avenir où innovation et durabilité vont de pair.