Hommage vibrant à Guy Kabombo Muadiamvita pour ses réformes aux FARDC

Ce lundi 11 août 2025, l’hôtel de la Défense a été le théâtre d’une mobilisation inhabituelle. Des dizaines de familles de militaires, dépendants des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), s’y sont rassemblées pour exprimer leur gratitude au président Félix Tshisekedi. En cause : la reconduction de Me Guy Kabombo Muadiamvita à la tête du ministère de la Défense nationale et Anciens combattants dans le gouvernement Suminwa II.

Banderoles, calicots et sons de fanfare ont rythmé cette journée à l’allure de fête populaire. Les participants ont salué la politique de proximité et la vision stratégique du ministre, qu’ils estiment “placer l’homme au cœur de l’armée”.

Parmi les prises de parole marquantes, celle de Christelle Kiakuba, coordonnatrice de l’association Muana Mapinga Telema, a retenu l’attention. Elle a loué la volonté de Guy Kabombo Muadiamvita d’humaniser les FARDC et d’améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Selon elle, cette reconduction est synonyme de continuité dans les réformes en cours, jugées essentielles pour le bien-être des troupes et de leurs proches.

En l’absence du ministre, actuellement en mission officielle au Brésil dans le cadre d’une tournée gouvernementale en Amérique latine, c’est son directeur de cabinet, le lieutenant-général retraité Raumbaut Mbuayama Nsiona, qui a reçu la délégation. Il a accepté leur mémorandum et assuré qu’il serait transmis “fidèlement à qui de droit”.

Cette mobilisation spontanée illustre l’impact des réformes menées au ministère de la Défense et la confiance placée en Guy Kabombo Muadiamvita pour poursuivre la modernisation des FARDC.