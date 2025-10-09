Gaza respire enfin : cessez-le-feu, aide humanitaire et retour des otages

Gaza – Après deux ans d’horreur et de privations, la bande de Gaza semble enfin respirer. L’annonce d’un cessez-le-feu historique entre Israël et le Hamas, rendue publique ce jeudi par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, marque une pause cruciale dans un conflit meurtrier.

La première phase du plan de paix américain de Donald Trump prévoit la libération simultanée des otages détenus par le Hamas contre près de 2 000 prisonniers palestiniens, le retrait partiel des troupes israéliennes, et surtout l’entrée massive de 400 camions d’aide humanitaire par jour pour soulager une population éprouvée.

À Khan Younès et Deir el-Balah, les habitants ont exprimé leur soulagement par des chants et des prières. « Dieu merci ! Malgré tous les morts et les souffrances, nous sommes heureux aujourd’hui », confie Ayman al-Najjar, tandis qu’Oum Fadi Shounnar ajoute : « Nous espérons que cette fois, la guerre est terminée. »

La signature officielle, prévue à Sharm El-Sheikh avec la participation de Donald Trump, devrait mettre en route le retour des déplacés et l’accès à l’aide humanitaire. Les défis restent nombreux : l’armée israélienne contrôle encore 75 % du territoire, et le Hamas exige la mise en œuvre complète des engagements.

Malgré ces obstacles, cet accord représente un moment de répit et d’espoir, offrant une chance unique aux habitants de Gaza de reconstruire leurs vies et à la communauté internationale d’initier une paix durable.