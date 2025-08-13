Société



Fondation LONA : un nouveau logo pour incarner l’excellence congolaise

Une nouvelle identité pour une vision renouvelée. Ce lundi, la Fondation LONA a présenté officiellement son nouveau logo, résultat d’un…

Publié par Cynthiche PANDI
le: 13 août 2025

Une nouvelle identité pour une vision renouvelée. Ce lundi, la Fondation LONA a présenté officiellement son nouveau logo, résultat d’un concours national qui a mobilisé la créativité de designers venus de toute la RDC.

Après un processus de sélection minutieux et plusieurs phases d’évaluation, le jury, composé de professionnels indépendants, a désigné la création de Jacobin Diwantesa Bakangadio comme nouvelle signature visuelle de l’institution. Ce symbole, riche en sens, reflète la mission de la fondation : « Semer aujourd’hui l’excellence, l’espoir et le savoir pour bâtir un Congo meilleur. »

Dans un communiqué, la Fondation a remercié chaleureusement l’ensemble des participants pour leur créativité et leur engagement, saluant également « le temps, l’expertise et la passion » du jury.

Deux autres finalistes, Antonio Caxixi et Larissa Luemba, ont été félicités pour la qualité et l’originalité de leurs propositions, qui ont contribué à relever le niveau artistique et conceptuel du concours.

Avec cette nouvelle identité visuelle, la Fondation LONA espère renforcer sa visibilité, fédérer ses partenaires et poursuivre sa mission au service du développement et de l’excellence en République démocratique du Congo.

