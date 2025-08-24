Fin du contrat “Visit Rwanda” : le Bayern cède à la pression des supporters

Le logo “Visit Rwanda” ne flottera plus à l’Allianz Arena. Le Bayern Munich a mis un terme à son contrat de sponsoring avec le Rwanda, estimé à plus de cinq millions d’euros par an, et qui devait courir jusqu’en 2028.

Une victoire pour les supporters bavarois, indignés par le soutien du Rwanda à la rébellion du M23, responsable d’atrocités dans l’est de la RDC.

Une banderole qui a tout déclenché

Le 23 février 2025, lors d’un match de Bundesliga face à Francfort, les ultras de la München Red Pride ont déployé une banderole choc :

“Visitez le Rwanda ! Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern !”

Un message ironique qui a marqué les esprits et déclenché un débat brûlant sur la compatibilité entre les valeurs du club et son partenariat avec Kigali.

Pressions politiques et ONG en renfort

La mobilisation des supporters a rapidement trouvé un écho international. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dénoncé un contrat “taché de sang” dans une lettre adressée au Bayern, mais aussi à Arsenal, au PSG et à l’Atlético Madrid.

Des ONG comme la Human Rights Foundation ont renforcé la pression, pointant du doigt la responsabilité directe du Rwanda dans la crise humanitaire du Kivu.

Le Bayern rompt, mais garde un pied à Kigali

Sous le feu des critiques, le Bayern a finalement annoncé, en août 2025, la fin de son contrat “Visit Rwanda”.

Toutefois, les liens avec Kigali ne disparaissent pas totalement. Le club prévoit une nouvelle coopération axée sur le football des jeunes rwandais et l’agrandissement de son académie à Kigali. Aucun montant n’a été révélé.

Arsenal, PSG et Atlético Madrid sous surveillance

Si le Bayern a lâché, d’autres clubs partenaires du Rwanda restent dans la tourmente. À Arsenal, les “Gunners for Peace” réclament la fin du contrat, malgré l’attachement personnel de Paul Kagame au club londonien.

Avec humour, certains supporters anglais vont jusqu’à déclarer : “Tout sauf le Rwanda… même Tottenham !”

Une nouvelle victoire des supporters

Déjà en 2024, les fans bavarois avaient obtenu la fin du partenariat avec Qatar Airways. L’affaire “Visit Rwanda” confirme la puissance du mouvement supporter quand il s’agit de défendre des valeurs éthiques dans le football moderne.