Fin des consultations politiques pour former le nouveau gouvernement congolais

La Première Ministre, Judith Suminwa, clôture aujourd’hui, vendredi 19 avril 2024, une semaine intense de consultations avec divers regroupements politiques de la majorité parlementaire. Ces consultations, entamées le samedi 13 avril, visent à constituer un gouvernement apte à répondre aux attentes de la population et à éviter les erreurs du passé.

Selon un communiqué de son cabinet, la Première Ministre s’est engagée à respecter les engagements du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en veillant à ce que le futur gouvernement soit formé de membres intègres et compétents. « Le gouvernement que nous sommes en train de former doit refléter les aspirations légitimes des Congolais et améliorer leur quotidien, conformément aux promesses du Président depuis son investiture », précise le communiqué.

Ce vendredi, Mme Suminwa est prévue rencontrer les représentants de plusieurs partis et coalitions, dont Les Progressistes, l’Alliance pour les Actions de Développement (AADC-A), Action des Alliés Acquis à la Démocratie (AAAD), Alliance des Démocrates Chrétiens du Congo (ALDE), Amour du Prochain pour la Patrie Congo (APPC), et l’Union Pour la Démocratie et le Progrès Social Tshisekedi.