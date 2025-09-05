Félix Tshisekedi relance la ligne ferroviaire Kinshasa–Matadi avec 7 nouvelles voitures voyageurs

Sous le regard attentif du Président Félix-Antoine Tshisekedi, le Vice-Premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a assisté ce vendredi 5 septembre 2025 à la relance de la ligne ferroviaire Kinshasa–Matadi. Ce tronçon stratégique, long de 365 kilomètres et fermé depuis février 2020, reprend enfin son rôle central pour transporter personnes et marchandises.

Sept nouvelles voitures pour moderniser le rail

La cérémonie a présenté sept voitures voyageurs automotrices, financées par la Redevance Logistique Terrestre (RLT). Arrivées la veille de Matadi grâce à une collaboration avec une entreprise chinoise, ces nouvelles unités illustrent la volonté du gouvernement de moderniser le transport ferroviaire national.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le Directeur général de l’ONATRA, Martin Lukusa, a salué le leadership du Président Tshisekedi. Selon lui, le train reste la meilleure alternative pour une mégalopole de près de 20 millions d’habitants. Il a ajouté que le trafic ferroviaire urbain à Kinshasa reprendra prochainement, renforçant l’offre de transport dans la capitale.

Une renaissance pour l’ONATRA

La ministre du Portefeuille, Julie Mbuyi Shiku, a qualifié cette réhabilitation de projet structurant à effet réel. Elle a souligné que l’ONATRA, jadis fleuron du transport multimodal en RDC, retrouve progressivement sa place dans le développement économique et logistique du pays.

Vers une flotte ferroviaire modernisée

Jean-Pierre Bemba a annoncé que ces sept wagons ne constituent que le début d’une série d’acquisitions ambitieuses. Dans les prochains mois, le gouvernement attend cinq locomotives neuves et quarante wagons porte-conteneurs. La ligne urbaine Gare centrale – aéroport international de N’Djili et la voie Gare centrale – Kitambo magasin rouvriront également. Les travaux de dégagement des emprises ferroviaires se poursuivent.

Le Président a conclu la cérémonie en coupant le ruban symbolique. Il a visité les nouveaux wagons et apprécié le confort réservé aux voyageurs. Avec cette relance, la RDC affirme sa volonté de moderniser le rail national et de sécuriser le transport sur cet axe vital pour l’économie.