Félix Tshisekedi annonce 500 000 emplois et une réserve forestière historique

Lors du Forum économique mondial de Davos, le président Félix Tshisekedi a annoncé la création de 500 000 emplois à travers le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde, baptisée « Couloir Vert Kivu-Kinshasa ». Ce projet ambitieux vise à préserver l’environnement tout en stimulant l’économie et en renforçant la cohésion sociale dans des régions marquées par les conflits.

S’étendant sur plus de 2 400 kilomètres, cette réserve reliera des sites emblématiques tels que le parc national de Virunga, les forêts de l’Ituri, et le fleuve Congo, couvrant une superficie de 108 000 km². Ces zones abritent des espèces rares comme les gorilles de montagne et l’okapi, témoins d’une biodiversité exceptionnelle.

Ce projet touchera directement les vies de 31 millions de Congolais en promouvant des activités telles que l’agriculture durable, la restauration écologique et l’écotourisme. Sur les 500 000 emplois prévus, 20 000 seront spécifiquement dédiés aux jeunes et aux femmes démobilisés des groupes armés, offrant une seconde chance à ceux qui en ont le plus besoin.

Félix Tshisekedi a également souligné l’importance d’infrastructures de transport basées sur des énergies renouvelables, comme le biodiesel et l’hydrogène. Ces infrastructures permettront d’acheminer un million de tonnes de nourriture vers Kinshasa, une ville qui devrait bientôt atteindre 20 millions d’habitants.

Lors de son discours, le président congolais a appelé les partenaires internationaux à soutenir ce projet, présenté comme un « modèle de transparence et de durabilité ». Il a notamment salué l’appui de l’Union européenne et de l’Alliance des Virungas, qui ont déjà généré des milliers d’emplois et fourni de l’électricité verte à la région.

En conclusion, Félix Tshisekedi a réaffirmé l’engagement de la RDC, deuxième poumon écologique de la planète, à jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique, tout en répondant aux besoins économiques et sociaux de son peuple.

Ce projet monumental pourrait bien redéfinir l’avenir de la RDC et servir d’exemple pour le reste du monde.