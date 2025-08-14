Excellentia 2025 : Le couple présidentiel mise sur l’éducation pour bâtir le Congo de demain

Le programme Excellentia a célébré sa 6ᵉ édition ce jeudi au Centre culturel d’Afrique centrale à Kinshasa, en présence du président Félix Tshisekedi et de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, initiatrice du projet. Cette cérémonie a récompensé 79 lauréats de l’Examen d’État, ainsi que les établissements ayant fourni le plus grand nombre de boursiers : le Lycée Kabambare (10 boursiers), le Collège Notre-Dame du Congo (14) et le Complexe scolaire Les Loupiots (27).
Le coordonnateur de la Fondation Lona (ex-Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi), Joël Makubikua, a rappelé les objectifs du programme :
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
-
Promouvoir la culture de l’excellence dans les écoles de RDC.
-
Susciter l’émulation pour que l’excellence devienne un objectif commun.
-
Former une élite capable de diriger le pays demain.
Pour être admissible, un élève doit obtenir au moins 85 % à l’Examen d’État, puis réussir un test interne avec un minimum de 70 %.
Dans son discours, Félix Tshisekedi a qualifié Excellentia d’investissement stratégique et visionnaire, affirmant :
« Ensemble, donnons à chaque jeune Congolais la possibilité de réaliser son plein rêve. Excellentia investit dans notre capital humain pour bâtir le Congo de demain. »
Le chef de l’État a dressé un constat préoccupant sur l’éducation en RDC, rappelant qu’un enfant né aujourd’hui n’atteindrait que 37 % de son potentiel productif sans un enseignement et des soins adaptés.
Appelant à une mobilisation nationale, il a invité le gouvernement à renforcer son partenariat avec la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour élargir l’accès aux bourses, affirmant que :
« Avec des initiatives comme Excellentia, nous préparons les leaders de demain et construisons une société plus juste et éclairée. »