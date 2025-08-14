Excellentia 2025 : Le couple présidentiel mise sur l’éducation pour bâtir le Congo de demain

Le programme Excellentia a célébré sa 6ᵉ édition ce jeudi au Centre culturel d’Afrique centrale à Kinshasa, en présence du président Félix Tshisekedi et de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, initiatrice du projet. Cette cérémonie a récompensé 79 lauréats de l’Examen d’État, ainsi que les établissements ayant fourni le plus grand nombre de boursiers : le Lycée Kabambare (10 boursiers), le Collège Notre-Dame du Congo (14) et le Complexe scolaire Les Loupiots (27).

Le coordonnateur de la Fondation Lona (ex-Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi), Joël Makubikua, a rappelé les objectifs du programme :

Promouvoir la culture de l’excellence dans les écoles de RDC.

Susciter l’émulation pour que l’excellence devienne un objectif commun.

Former une élite capable de diriger le pays demain.

Pour être admissible, un élève doit obtenir au moins 85 % à l’Examen d’État, puis réussir un test interne avec un minimum de 70 %.

Dans son discours, Félix Tshisekedi a qualifié Excellentia d’investissement stratégique et visionnaire, affirmant :

« Ensemble, donnons à chaque jeune Congolais la possibilité de réaliser son plein rêve. Excellentia investit dans notre capital humain pour bâtir le Congo de demain. »

Le chef de l’État a dressé un constat préoccupant sur l’éducation en RDC, rappelant qu’un enfant né aujourd’hui n’atteindrait que 37 % de son potentiel productif sans un enseignement et des soins adaptés.

Appelant à une mobilisation nationale, il a invité le gouvernement à renforcer son partenariat avec la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour élargir l’accès aux bourses, affirmant que :