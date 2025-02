Est de la RDC : Trois leaders africains nommés pour relancer le processus de paix

Lundi 24 février 2025, l’ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta, l’ex-président nigérian Olusegun Obasanjo et l’ancien Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn ont été désignés comme facilitateurs des processus de paix fusionnés de Luanda et de Nairobi. Leur mission : superviser les négociations et tenter d’instaurer un cessez-le-feu durable dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette décision, officialisée par un communiqué conjoint de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), fait suite à des consultations entre les chefs d’État et gouvernements des deux organisations régionales.

Une mission diplomatique sous tension

Les nouveaux facilitateurs auront plusieurs responsabilités cruciales :

Veiller à la mise en œuvre du cessez-le-feu entre les groupes armés et les forces congolaises.

entre les groupes armés et les forces congolaises. Coordonner l’aide humanitaire pour les populations affectées par le conflit.

pour les populations affectées par le conflit. Favoriser les discussions entre les différentes parties prenantes afin d’aboutir à une solution politique viable.

Cette nomination intervient alors que les combats entre l’armée congolaise et les rebelles du M23/AFC continuent, notamment dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, malgré les nombreux appels à la fin des hostilités.

Une fusion des processus pour plus d’efficacité

Ce changement marque également une refonte du cadre diplomatique existant. Uhuru Kenyatta, qui occupait déjà le poste de facilitateur du processus de Nairobi, sera désormais accompagné de deux figures de poids :

Olusegun Obasanjo , ancien président du Nigeria, reconnu pour son rôle dans plusieurs médiations africaines.

, ancien président du Nigeria, reconnu pour son rôle dans plusieurs médiations africaines. Hailemariam Desalegn, ex-Premier ministre éthiopien, ayant une expérience diplomatique significative sur le continent.

Ils remplacent ainsi João Lourenço, ancien facilitateur du processus de Luanda, qui s’est retiré pour prendre la tête de l’Union africaine.

Vers un nouvel espoir pour la RDC ?

Alors que les chefs d’état-major de la SADC et de l’EAC se réunissaient en parallèle pour établir une feuille de route, un rapport consulté par Jeune Afrique indique que la fusion des processus de Luanda et de Nairobi a été proposée par un panel d’experts des deux organisations. L’objectif est de rendre les négociations plus efficaces et d’accélérer la cessation des hostilités.

Les attentes sont désormais tournées vers le 28 février 2025, date prévue pour une nouvelle réunion des chefs d’État. Celle-ci devra préciser les prochaines étapes pour garantir l’application du cessez-le-feu et la mise en place d’un processus de paix durable.

La communauté internationale observe avec attention cette initiative, espérant que cette nouvelle approche diplomatique puisse enfin apporter la stabilité tant attendue dans l’Est de la RDC.