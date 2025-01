Est de la RDC : Les FARDC repoussent le M23, l’étau se resserre autour du Rwanda

La presse congolaise de ce lundi 13 janvier 2025 revient largement sur la crise dans l’Est du pays, où les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont repris plusieurs localités stratégiques des mains du M23, soutenu par le Rwanda. Cette avancée militaire s’accompagne également d’un appel à la communauté internationale face aux preuves accablantes du soutien rwandais aux rebelles.

La contre-offensive des FARDC

Selon Info 27, les FARDC ont réussi à stopper l’offensive prédatrice du M23, visant notamment le gisement minier de Kabingo dans le Sud-Kivu. Des positions clés, telles que les crêtes de Bitagata et Kamakale, surplombant la cité de Lumbishi dans le territoire de Kalehe, ont été reprises, de même que les localités de Ruziratanka, Kamatale, Bigatala et Kabingo.

La Tempête des Tropiques rapporte que la reprise de la cité de Ngungu, dans le nord de Masisi (Nord-Kivu), depuis le 7 janvier, constitue une victoire majeure. Située à proximité de Rubaya, riche en coltan, Ngungu représentait un point stratégique pour les activités du M23 et les intérêts rwandais dans la région.

L’implication internationale

La crise a été évoquée lors d’une rencontre entre les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et João Manuel Lourenço de l’Angola à Brazzaville. Comme le souligne Eco News, ces derniers ont exprimé leur profonde préoccupation face à la persistance des combats en RDC et lancé un appel à la communauté internationale pour une assistance humanitaire accrue en faveur des réfugiés et déplacés internes.

Un rapport accablant contre le Rwanda

La Tempête des Tropiques et Info 27 soulignent les conclusions d’un rapport des Nations Unies qui accable le Rwanda. Ce document révèle le soutien militaire rwandais au M23, notamment l’apport d’armes sophistiquées provenant d’une puissance extérieure. Ces armes seraient à l’origine des avancées des rebelles dans certaines localités congolaises.

Face à ces révélations, le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à réagir. Selon Mediacongo.net, Kinshasa exhorte à l’instauration de sanctions contre le Rwanda et invite les Nations Unies à assumer leurs responsabilités.

Le rôle de la communauté internationale

Face aux preuves accablantes, la communauté internationale est placée devant un choix crucial : rester dans l’inaction ou soutenir activement la paix et la souveraineté de la RDC. Comme le commente Congo Nouveau, le gouvernement congolais insiste sur la nécessité d’actions concrètes pour mettre fin à l’ingérence rwandaise et aux exactions dans l’Est du pays.

Les FARDC poursuivent leur avancée, et les regards restent tournés vers une mobilisation internationale qui tarde à venir.