E-diplôme RDC : la blockchain au service de la lutte contre les faux diplômes

La République démocratique du Congo franchit un cap dans la modernisation de son système éducatif. La ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale et de la Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu Dinanga, a annoncé, lors du Conseil des ministres du 18 juillet 2025, le lancement officiel de la plateforme E-diplôme RDC, une solution innovante reposant sur la technologie blockchain.

Accessible via le site www.diplome.cd, cette plateforme constitue la première solution numérique de certification des diplômes d’État en RDC. Elle marque un tournant stratégique pour sécuriser les documents académiques, lutter contre la fraude et renforcer la crédibilité internationale du système éducatif congolais.

« E-diplôme vise à dématérialiser les diplômes, garantir leur traçabilité, faciliter leur vérification au niveau national et international, et permettre un archivage numérique permanent, même en cas de changement de système », a précisé la ministre dans son intervention.

E-diplôme RDC : transparence, fiabilité et accès universel

Cette réforme numérique entend notamment :

Réduire drastiquement la circulation des faux diplômes ;

Offrir une preuve numérique permanente aux diplômés ;

Faciliter l’accès aux employeurs, universités, ambassades ;

Moderniser l’image de la RDC à l’échelle internationale.

Si les diplômes papier restent disponibles, leur version électronique vient en renfort, offrant plus de sécurité, de transparence et de longévité. Pour Raïssa Malu, il s’agit d’un pas majeur vers la souveraineté numérique du secteur éducatif, et un modèle pour la gouvernance en Afrique centrale.

Une réforme alignée sur la vision numérique de Félix Tshisekedi

Cette avancée s’inscrit dans la droite ligne du Plan National du Numérique « Horizon 2025 », porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce plan stratégique repose sur quatre piliers : infrastructures, contenus, usages applicatifs, et gouvernance/régulation.

Félix Tshisekedi a toujours insisté sur la réduction de la fracture numérique, l’accessibilité à l’internet, et l’intégration des technologies dans les politiques publiques. Le déploiement de la plateforme E-diplôme incarne cette vision, en alliant innovation technologique et transparence institutionnelle.