Dr Denis Mukwege remporte le Prix Aurora 2024 pour l’éveil de l’humanité

Le Dr Denis Mukwege, gynécologue et défenseur des droits de la femme en République Démocratique du Congo, a été annoncé comme lauréat du Prix Aurora 2024 for Awakening Humanity lors d’une cérémonie à Los Angeles le jeudi 9 Mai. Son dévouement à mettre fin à l’usage des violences sexuelles comme armes de guerre lui a valu cette prestigieuse récompense, déjà honoré en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Asie.

Le Prix Aurora, une initiative humanitaire inspirée par les survivants du génocide arménien, vise à reconnaître les héros contemporains qui œuvrent pour sauver des vies et promouvoir des causes humanitaires. Il est décerné en mémoire des victimes du génocide arménien et en gratitude envers ceux qui les ont sauvées. Chaque lauréat reçoit une récompense d’un million de dollars américains, offrant ainsi une opportunité unique de continuer à soutenir les organisations humanitaires.

Le Dr Denis Mukwege, connu pour son travail exceptionnel auprès des victimes de violences sexuelles en RDC et dans le monde entier, a été choisi parmi les héros présélectionnés lors de la réunion annuelle de la Clinton Global Initiative (CGI) à New York. Son engagement inébranlable envers la justice et l’égalité des sexes a été salué par le comité de sélection du Prix Aurora.

Aux côtés du Dr Mukwege, deux autres humanitaires ont été présélectionnés pour le Prix Aurora 2024 : Abdulhadi Al-Khawaja du Bahreïn/Danemark et Nasrin Sotoudeh d’Iran. Tous les trois, malgré les dangers et les défis, ont démontré un courage extraordinaire et un engagement envers la cause humanitaire.

Le Prix Aurora 2024 pour l’éveil de l’humanité témoigne de la reconnaissance mondiale envers ces héros modernes et de l’espoir qu’ils inspirent pour un monde meilleur et plus juste.