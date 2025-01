Crise en RDC : Félix Tshisekedi échange avec Jean-Noël Barrot sur l’engagement de la France

Ce jeudi à la Cité de l’Union africaine, le Président Félix Tshisekedi a reçu Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, dans le cadre des échanges diplomatiques entre la RDC et la France. Cette rencontre intervient après plusieurs communications téléphoniques entre les Présidents Tshisekedi et Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire alarmante en République démocratique du Congo.

Durant plus d’une heure d’entretien, Félix Tshisekedi a dressé un tableau sombre de la crise qui frappe le pays : pillage des ressources naturelles, massacres et violations massives des droits de l’homme. Il a également exprimé ses regrets quant aux incidents ayant visé l’ambassade de France à Kinshasa lors de la manifestation du 28 janvier dernier.

En tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU avec droit de veto, la France joue un rôle clé dans les discussions internationales sur la crise congolaise. Lors des deux dernières réunions urgentes de l’ONU consacrées à la dégradation sécuritaire et humanitaire au Nord-Kivu, Paris a apporté un soutien diplomatique important à la RDC, particulièrement après l’invasion de Goma par des troupes rwandaises.

La République démocratique du Congo espère voir ces engagements diplomatiques se traduire par des actions concrètes face à l’agression qu’elle subit et aux souffrances de sa population.