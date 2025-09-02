PolitiqueJudiciaire, Politique



Constant Mutamba placé en résidence surveillée avant le verdict historique à Kinshasa

L’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais en résidence surveillée. Le procureur général près la Cour de cassation,…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 2 septembre 2025

L’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais en résidence surveillée. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambu, a pris cette décision pour garantir sa comparution à l’audience prévue ce mardi 2 septembre 2025.

Le mandat de dépôt, signé par le procureur et dont une copie est parvenue à notre rédaction, indique que Mutamba doit rester à son domicile, au quartier des Anciens Combattants, numéro J25, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. Les autorités peuvent également désigner un autre lieu si nécessaire.

Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 septembre, la Police nationale congolaise, soutenue par des militaires, a dispersé plusieurs dizaines de militants qui gardaient la résidence. Cette opération visait à exécuter le mandat de dépôt et à sécuriser le site.

Selon l’article 68 du Code de procédure pénale, le mandat oblige le maintien de Mutamba en résidence surveillée pour garantir sa comparution. Le Commandant provincial de la Police et tous les agents de la force publique doivent veiller à son respect.

Cette décision concerne l’affaire de détournement de fonds publics, pour laquelle le parquet avait requis dix ans de prison. Le verdict de ce mardi pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo.

