Procès Constant Mutamba : la Cour de cassation rendra son arrêt le 2 septembre

L’ultime étape du procès Constant Mutamba approche. La Cour de cassation rendra son arrêt ce mardi 2 septembre 2025 dans l’affaire opposant le ministère public à l’ancien ministre de la Justice, poursuivi pour le détournement présumé de 19,9 millions USD destinés à la construction d’une prison moderne à Kisangani.

Dans un communiqué, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a invité la population à la retenue et au respect strict des lois de la République le jour du prononcé. Tout attroupement autour de la Cour visant à troubler l’ordre public sera passible de poursuites pénales.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le CSM a également rappelé que ce dossier « n’est ni particulier, ni spécial » par rapport aux affaires déjà jugées par la même juridiction, dénonçant les tentatives de certains partisans de le politiser via des messages et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux.

Pour mémoire, le ministère public a requis :

10 ans de travaux forcés ,

10 ans d’inéligibilité ,

l’ exclusion définitive des fonctions publiques ,

et la privation du droit à la libération conditionnelle.

L’ancien ministre continue de plaider non coupable, dénonçant un « complot politique » visant à l’écarter de la scène nationale. La décision de la Cour de cassation est désormais attendue avec une grande attention à Kinshasa.