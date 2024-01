CAN 2023 : match nul entre la RDC et le Maroc (1-1)

Les Léopards de la RDC ont tenu en échec les Lions de l’Atlas du Maroc ce dimanche 21 janvier lors du match de la deuxième journée du groupe F.

La rencontre entre les Léopards de la RDC et les Lions de l’Atlas s’est soldée par un score d’un but partout (1-1). Ce sont les Marocains qui ont ouvert le score à la sixième minute par un but d’Hakimi. Les Congolais ont égalisé avec un but de Silas Katompa, désigné homme du match. C’était un match pendant lequel les deux équipes ont eu les moments de domination. A la première mi-temps, ce sont les Lions de l’Atlas qui ont commencé par imposé leur domination puis on a assisté à la monté en puissance des Léopards.

C’est à la Mais à la suite du corner obtenu par les Marocains, Hakimi, pas du tout attaqué, va ouvrir le score pour les Lions de l’Atlas à la sixième minute. Les Congolais vont alors réagir à la suite de ce but encaissé. Ils vont alors investir le camp marocain. A la suite d’une énorme faute sur Bongonda, des Congolais obtiennent un coup franc à la suite duquel Indonda recevra un coup au visage et sera blessé. L’arbitre est appelé par la VAR. Il désigne le point de pénalty. Bakambu se charge du penalty mais trouve le poteau. Il rate ainsi l’occasion pour son équipe de rejoindre au score le Maroc.

La RDC tient ainsi en échec le Maroc, demi-finaliste de la dernière coupe du Monde et empoche un point. Elle enchaine un deuxième match nul consécutif dans ce groupe F.