Calme Retrouvé : Goma et Ses Environs Emerge de la Psychose

La situation s’est stabilisée dans l’après-midi de jeudi sur la route Goma-Saké, dans la province du Nord Kivu, à l’est de la République Démocratique du Congo. Cette accalmie a suivi une matinée marquée par une intense psychose, comme l’a rapporté l’ACP, qui a effectué une visite sur le terrain. Un responsable de la police nationale congolaise a indiqué que les habitants de Mugunga, situé à la sortie ouest de Goma en direction de Saké, à 27 kilomètres du centre du Nord Kivu, avaient gardé leur calme.

« J’ai récemment visité le bureau du quartier de Mugunga, et on peut dire que l’atmosphère est beaucoup plus sereine par rapport à la matinée où de nombreux déplacés de Lushagala et de la CEPAC (communauté des églises pentecôtistes au centre de l’Afrique) tentaient de rejoindre le centre de Goma avec leurs biens. Cependant, les résidents de Mugunga sont restés chez eux », a déclaré sous couvert d’anonymat un responsable de la police.

Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, reste sous le contrôle des forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Les activités dans la ville se poursuivent normalement, et la circulation est fluide. La panique du matin, quant à elle, était attribuée aux mouvements de troupes vers les lignes de front et aux détonations entendues depuis Saké et Kibumba, selon des sources militaires. L’armée a depuis appelé la population au calme et à la sérénité.