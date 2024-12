Benguela : Félix Tshisekedi plaide pour une paix à l’est pour la réussite du corridor de lobito

4 décembre 2024 | À Benguela, en Angola, le Président de la RDC, Félix Tshisekedi, a participé à une réunion de haut niveau sur le corridor de Lobito, aux côtés des présidents d’Angola, de Zambie, de Tanzanie et du Président américain Joe Biden. Lors de son intervention, il a plaidé pour une paix durable à l’Est de la RDC, condition essentielle pour garantir le succès de ce projet stratégique.

Paix et prospérité liées

Félix Tshisekedi a déclaré :

« L’urgence d’une paix durable dans la région de l’Est est cruciale pour la réussite de projets tels que le corridor de Lobito. »

Ce corridor, long de 1 344 kilomètres, permettra de valoriser les ressources minières de la RDC, notamment le cuivre et le cobalt, indispensables à la transition énergétique mondiale. En outre, il catalysera la création de plus de 30 000 emploiset réduira la pauvreté, tout en favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Un soutien international affirmé

Le projet bénéficie d’un appui stratégique des États-Unis, marqué par la présence du Président Joe Biden, dont il s’agit de la dernière visite officielle avant la fin de son mandat. Félix Tshisekedi a souligné :

« Il est impératif que les richesses de notre sol contribuent directement au bien-être de nos populations. »

En s’appuyant sur le corridor de Lobito, la RDC ambitionne de renforcer son industrialisation, sa compétitivité économique et son intégration régionale, tout en consolidant la paix.