Annulation de contrats de Huawei DRC par l’autorité de régulation de la Sous-Traitance

L’Autorité de Régulation de la Sous-Traitance dans le secteur privé, dirigée par Miguel Kashal Katemb, a annulé des contrats signés par la société Huawei DRC avec 11 sous-traitants non éligibles. En outre, elle fournira à Huawei une liste de sous-traitants éligibles dans le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies pour participer aux appels d’offre.

Cette décision a été saluée par l’Association Congolaise des Sous-Traitants en Technologies de l’Information et de la Communication (Acos-Tic), qui a réuni ses membres ce lundi 20 mai 2024 à Kinshasa. Ils ont discuté de l’éligibilité à la sous-traitance en RDC, de l’accès aux finances et au marché, du climat des affaires, ainsi que de la loi sur le contenu local et la sous-traitance.

L’Acos-Tic a exprimé sa gratitude au président Félix Tshisekedi pour le soutien de l’ARSP dans la radiation des entreprises non éligibles collaborant avec Huawei DRC. Ils ont réitéré leur attachement à la vision présidentielle de promouvoir l’entrepreneuriat et la sous-traitance en RDC, soulignant l’importance de continuer cette démarche pour créer une classe moyenne congolaise forte.

En conclusion, les discussions ont porté sur l’importance de l’enregistrement à l’ARSP pour être éligible à la sous-traitance et sur le rôle des collectifs dans l’accompagnement des entreprises sous-traitantes. Pepel Lubo, président de l’Acos-Tic, a également mentionné les efforts pour trouver des solutions avec les banques commerciales pour soutenir les entreprises locales.