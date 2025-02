Accord Kabila-Kagame : Le Pacte secret qui a engendré le M23

En 2009 , un accord confidentiel entre Joseph Kabila et Paul Kagame a bouleversé la dynamique des conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo ( RDC ). Cet arrangement, destiné à neutraliser le Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) de Laurent Nkunda , à propos de son arrestation et de l’intégration de ses combattants dans l’armée congolaise.

Mais loin d’apporter la stabilité, cet accord a pavé la voie à la rébellion du M23 , un mouvement qui continue aujourd’hui de menacer la région. Retour sur un pacte qui, sous couvert de paix, a nourri de nouvelles violences.

Une Manœuvre Politique aux Conséquences Explosives

En 2008, le CNDP contrôlait plusieurs zones stratégiques dans les Kivus , bénéficiant d’un soutien tacite du Rwanda . Cependant, face aux pressions internationales dénonçant l’implication de Kigali , Kagame décide d’éliminer Nkunda pour préserver ses intérêts.

Le 22 janvier 2009 , le général traverse la frontière rwandaise et est immédiatement arrêté par les forces de Kagame. Son éviction ouvre la porte à un nouvel équilibre du pouvoir, mais aussi à d’intenses manipulations .

L’Accord du 23 Mars 2009 : Une Intégration Toxique

Quelques semaines après la chute de Nkunda, Kinshasa signe un accord avec le CNDP, prévoyant :

✔ L’intégration des ex-rebelles dans l’armée congolaise (FARDC)

✔ Leur maintien dans les Kivus , entraînant une dispersion nationale

✔ Une amnistie totale pour leurs crimes passés

✔ L’attribution de postes stratégiques à leurs officiers

Cependant, ce processus est rapidement biaisé. Le CNDP gonfle artificiellement ses effectifs , publiant des « soldats fantômes » sur les listes officielles pour détourner des fonds. De plus, des caches d’armes sont secrètement constituées en prévision d’une éventuelle rébellion future.

L’Empire Économique Caché du CNDP

Plutôt que de se fondre dans les FARDC, les ex-rebelles prennent le contrôle des mines de Bisie, Nyabibwe et Bibatama , des zones riches en coltan et or . Bosco Ntaganda , qui succède à Nkunda, orchestre un vaste trafic minier, avec la complicité de certains officiers FARDC.

Un officier du renseignement congolais confie :

« Pourquoi se plaindre quand tout le monde s’enrichit ? »

Loin d’être une intégration militaire, l’accord du 23 mars 2009 devient un levier économique et politique pour le CNDP , renforçant ses positions dans l’Est du Congo.

La Naissance Inévitable du M23

Malgré l’apparente dissolution du CNDP, des tensions émergent au sein des ex-rebelles. En 2012 , Sultani Makenga et d’autres officiers dénoncent le non-respect de l’accord par Kinshasa et refusent d’être affectés en dehors des Kivus.

Sous prétexte de défendre les termes du pacte de 2009, ils forment le Mouvement du 23 Mars (M23) et entre en rébellion ouverte contre le gouvernement congolais.

Ainsi, l’accord Kabila-Kagame, censé pacifier la région, a au contraire favorisé l’émergence du M23, plongeant une fois de plus l’Est de la RDC dans l’instabilité.

Aujourd’hui encore, le M23 revendique les mêmes droits que le CNDP en 2009 , prouvant que cet accord secret a été un simple rapport de conflit, plutôt qu’une solution durable.