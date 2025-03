Vaccination en RDC : Un million d’enfants non protégés, le gouvernement tire la sonnette d’alarme

Un constat alarmant. En RDC, un million d’enfants n’ont reçu aucun vaccin, tandis que deux millions n’ont reçu que partiellement leurs doses. C’est le cri d’alerte lancé par le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors de l’ouverture du 4ᵉ Forum National sur la Vaccination et l’Éradication de la Poliomyélite, mercredi 5 mars à Kinshasa.

Des efforts colossaux, mais une couverture vaccinale insuffisante

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Placée sous le thème « Immunisation, Nutrition et Lutte contre le Cancer du Col de l’Utérus », cette rencontre vise à identifier des solutions concrètes pour accélérer la vaccination. Malgré un financement annuel de plus de 18 millions de dollars pour l’achat de vaccins et le renforcement des infrastructures, le système sanitaire congolais reste fragile, en raison du manque de structures adaptées, des conflits et de la désinformation.

Un enjeu crucial pour la santé publique

Le Dr Polydore Mbongani Kabila, coordonnateur du Conseil National de la Couverture Santé Universelle (CNCSU), a rappelé que la vaccination permet non seulement de prévenir les maladies infectieuses, mais aussi certains cancers, comme celui du col de l’utérus.

L’objectif : éradiquer la polio d’ici 2030

Ce forum de deux jours réunissant ministres, gouverneurs, parlementaires et partenaires internationaux – Gavi, UNICEF, Fondation Bill & Melinda Gates – devrait aboutir à des recommandations clés, notamment le renforcement du Plan Mashako II, un programme visant à relancer la vaccination et atteindre les enfants « zéro dose ».

Avec une couverture vaccinale encore loin des 90 % recommandés par l’OMS, la RDC doit intensifier ses efforts pour protéger sa population contre des maladies évitables.