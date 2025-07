Paix contre les minerais ? L’Église critique le rôle de Trump dans la médiation RDC-Rwanda

À Washington, les États-Unis accélèrent les efforts diplomatiques pour organiser une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame avant la fin du mois. Ce sommet, soutenu par Donald Trump, devrait déboucher sur un accord de paix final, assorti de plusieurs textes à portée économique. Mais une voix dissonante s’élève : l’Église catholique, qui redoute une transaction cachée — la paix contre les minerais.

L’Église catholique salue le dialogue… mais dénonce la logique

Pour la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), ce processus de paix est une étape importante car il inclut toutes les parties. « Il faut parler avec tout le monde », a reconnu Monseigneur Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO, après la signature de l’accord provisoire à Washington.

Mais l’institution religieuse reste critique sur le fond. Le cardinal Fridolin Ambongo, lors d’une intervention au Vatican en prélude à la COP30, a exprimé ses inquiétudes :

« Congolais et Rwandais, vous êtes en guerre à cause des minerais, et moi, le grand Trump, j’arrive, je vous réconcilie, et vous me donnez les minerais », a-t-il déclaré, dénonçant un chantage géopolitique sous-jacent.

Il a ajouté : « Cette logique a échoué en Ukraine. Chez nous aussi, les gens ont peur, mais il est temps d’arrêter les fausses solutions. »

Les autorités congolaises défendent la médiation américaine

Du côté du gouvernement congolais, cette vision n’est pas partagée. Kinshasa soutient pleinement la médiation menée par les États-Unis, affirmant que la priorité est d’arriver à un accord global mettant fin au conflit dans l’Est du pays, où sévit encore le M23.

Le mot d’ordre : traduire les avancées diplomatiques en paix durable sur le terrain.

Vers un dialogue national élargi ?

En parallèle, les Églises catholique et protestante ont lancé une initiative baptisée « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs ». Objectif : élargir le dialogue à toutes les composantes de la société, pour garantir une stabilité réelle et inclusive.