Un plan humanitaire ambitieux de 1,4 milliard $ pour transformer la crise en espoir

Face à l’une des crises humanitaires les plus complexes et prolongées au monde, le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux ont officiellement lancé, ce mercredi, le cadre stratégique pour l’année 2026. Sous la présidence de la Ministre d’État des Affaires Sociales et Humanitaires, Ève Bazaiba Masudi, le lancement de l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) et du Plan de réponse humanitaire (HRP) 2026 marque une étape cruciale. Avec un objectif de financement fixé à 1,4 milliard de dollars américains, ce plan vise à atteindre au moins 14,9 millions de personnes parmi les plus vulnérables.

Un contexte qui se dégrade, une réponse qui veut se transformer

La présentation a été l’occasion de dresser un bilan sans concession de l’année 2025. Carla Martinez, cheffe du bureau de l’OCHA en RDC, a pointé une détérioration marquée de la situation sécuritaire, en particulier dans l’Est du pays. Le Coordonnateur humanitaire, Bruno Lemarquis, a quant à lui énuméré les défis multiformes qui persistent : conflits armés, déplacements massifs de populations, insécurité alimentaire aiguë, crises sanitaires récurrentes et, surtout, une baisse drastique des financements internationaux.

Face à ce sombre tableau, les autorités congolaises entendent opérer un changement de paradigme. « L’objectif est de passer progressivement de l’assistance d’urgence au relèvement durable pour que les populations retrouvent leur autonomie », a martelé la Ministre Ève Bazaiba, insistant sur la nécessité de « s’attaquer aux causes profondes des crises ». Le HRP 2026 se veut ainsi bien plus qu’un catalogue d’aide d’urgence ; il se présente comme un outil stratégique de transformation.

Une approche intégrée et sectorielle

Le lancement a été marqué par une forte implication interministérielle, illustrant la volonté d’une réponse globale. Plusieurs ministres sont venus apporter l’éclairage de leurs secteurs :

Éducation : La Ministre Raïssa Malu a présenté la stratégie nationale 2025-2030 pour l’éducation en situations d’urgence, alertant sur les ravages irréversibles de la malnutrition infantile sur le développement cognitif des enfants. Protéger l’apprentissage est devenu une priorité vitale.

Genre et Famille : La Ministre Micheline Ombae a plaidé pour l’autonomisation économique des femmes et le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre, facteurs essentiels de résilience communautaire.

Un appel à l’engagement pour l’avenir

En clôturant la cérémonie, la Ministre d’État Ève Bazaiba a lancé un appel solennel à la communauté internationale et aux acteurs locaux. Elle les a exhortés à un engagement résolu et orienté vers les résultats. L’ambition est claire : offrir aux populations congolaises touchées par les crises, non plus seulement une aide de survie, mais une véritable perspective d’avenir.

Le succès de ce plan ambitieux dépendra maintenant de la mobilisation des ressources financières promises et de la capacité de tous les acteurs à travailler en synergie pour transformer une réponse humanitaire en un tremplin vers le développement durable. Les mois à venir seront décisifs pour des millions de Congolaises et Congolais.