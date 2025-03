UBA s’installe à Matadi : une expansion stratégique face à la concurrence

Le mardi 25 mars 2025 marque une étape clé pour United Bank for Africa (UBA) en République démocratique du Congo. Après Kinshasa et Lubumbashi, la banque nigériane poursuit son expansion en inaugurant sa première agence à Matadi, chef-lieu du Kongo Central.

Désormais 12ᵉ institution financière agréée dans la ville, UBA fait face à une concurrence déjà bien installée. Un défi que la banque entend relever avec des stratégies adaptées, comme l’a souligné Gisèle Bondo, directrice générale adjointe d’UBA en RDC :

« Nous avons mis en place des stratégies solides pour nous imposer sur ce marché concurrentiel. De plus, nous avons pris en compte les attentes des autorités locales en intégrant la main-d’œuvre de Matadi dans notre projet. »

L’inclusion bancaire des habitants du Kongo Central est une priorité pour les autorités locales, qui comptent sur UBA pour accompagner les entrepreneurs et moderniser les services financiers.

« Nous espérons qu’UBA jouera un rôle clé en facilitant l’accès aux services bancaires et en promouvant la digitalisation, conformément à la vision du Chef de l’État. » — Ministre provincial des Finances du Kongo Central.

Un marché en pleine évolution

Avant l’arrivée d’UBA, le secteur bancaire de Matadi affichait déjà une croissance notable, avec une augmentation de 20% du crédit client entre 2021 et 2024, selon les chiffres de la Banque centrale.

Située sur l’avenue de la Poste, numéro 7, la nouvelle agence ambitionne d’être un levier pour le développement économique local, en facilitant l’accès aux financements et en accompagnant les entrepreneurs du Kongo Central vers une économie plus digitalisée et inclusive.