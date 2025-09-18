Tshisekedi à Pretoria : une visite éclair pour une alliance stratégique

À peine le temps de poser le pied sur le tarmac de l’aéroport militaire de Waterkloof, ce jeudi matin, que le président Félix Tshisekedi s’est engouffré dans le cortège officiel en direction des Union Buildings. Invité par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef de l’État congolais effectue une visite éclair à Pretoria, condensé de diplomatie et de realpolitik, destinée à resserrer les liens entre Kinshasa et Pretoria.

Accueilli avec les honneurs militaires par la vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Thandi Moreka, Tshisekedi s’est immédiatement rendu au siège du gouvernement pour un tête-à-tête suivi d’un déjeuner de travail avec Ramaphosa. Une rencontre directe, sans fioriture, qui témoigne de l’urgence et de l’importance des sujets à aborder.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une délégation ciblée pour des enjeux précis

Le choix des accompagnants du président congolais est, à lui seul, un message. À ses côtés : le vice-Premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabongo ; la ministre d’État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner ; et le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Un triumvirate stratégique qui couvre les trois piliers de la coopération bilatérale : la sécurité, la diplomatie et l’économie.

Des domaines où les deux pays entretiennent une relation à la fois ancienne et cruciale. L’Afrique du Sud reste l’un des premiers investisseurs en RDC, notamment dans les mines, les télécommunications et la banque. Mais au-delà des chiffres, c’est le partenariat sécuritaire et géopolitique qui semble primer aujourd’hui.

Stabilité régionale et sécurisation de l’Est : les dossiers chauds

Alors que l’Est de la RDC sombre chaque jour un peu plus dans la violence, et que la rébellion du M23 défie ouvertement Kinshasa, le soutien de Pretoria – puissance militaire et diplomatique majeure du continent – est plus que jamais essentiel. Les deux chefs d’État devraient aborder la situation sécuritaire, les moyens de renforcer la coopération militaire et le soutien sud-africain aux processus de paix en cours.

Sur le plan économique, les discussions porteront sans doute sur les investissements, la facilitation des échanges et les grands projets d’infrastructures communs. La RDC, poumon économique potentiel de l’Afrique centrale, a besoin de partenaires solides et stables ; l’Afrique du Sud, elle, cherche à consolider son leadership continental.

Une visite brève, mais lourde d’enjeux

Quelques heures seulement. C’est le temps que durera cette visite, mais sa brièveté n’enlève rien à sa portée symbolique et politique. Elle s’inscrit dans la continuité des efforts de Tshisekedi pour internationaliser la crise sécuritaire qui frappe son pays et mobiliser le soutien des capitales influentes.

À quelques semaines de l’ouverture de la session parlementaire et dans un contexte de tension extrême à l’Est, ce déplacement éclair est aussi un signal fort envoyé à l’intérieur : celui d’un président actif, qui place la diplomatie et la sécurité au cœur de son action.

Le retour de Tshisekedi à Kinshasa sera sans doute suivi d’annonces concrètes. Reste à savoir si Pretoria accordera à Kinshasa le soutien espéré – et si cette visite, aussi brève soit-elle, portera ses fruits sur le terrain.