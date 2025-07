Trump annonce un accord de paix final entre la RDC et le Rwanda

Washington, 9 juillet 2025 — C’est une annonce majeure. Le président américain Donald Trump a confirmé ce mercredi qu’un accord de paix final entre la RDC et le Rwanda sera signé dans les prochaines semaines à la Maison Blanche, en présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Cette déclaration intervient en marge d’une réunion de haut niveau avec cinq chefs d’État africains, et deux semaines après la signature d’un accord préliminaire à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kayikwamba Wagner (RDC) et Olivier Nduhungirehe (Rwanda), sous la médiation du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Un accord historique en préparation

« Le 27 juin, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda sont venus à la Maison Blanche pour signer un accord de paix historique que nous avons négocié », a déclaré Donald Trump . Il a salué un tournant après « trente ans de guerre, sept millions de morts, peut-être plus », qualifiant ce conflit de l’un des plus sanglants du continent.

Selon Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se rendront à Washington dans les prochaines semaines pour parapher l’accord de paix RDC-Rwanda, qui prévoit notamment :

le retrait des troupes rwandaises de l’Est de la RDC sous 90 jours ;

la fin du soutien aux groupes armés , notamment les FDLR ;

et la création d’un cadre d’intégration économique régionale.

Des négociations distinctes pour le M23

Toutefois, le mouvement rebelle M23, soutenu par Kigali selon plusieurs rapports onusiens, n’est pas signataire de cet accord. Des discussions séparées, sous la médiation du Qatar, se poursuivent actuellement à Doha pour tenter d’inclure le M23 dans le processus global de pacification.

L’annonce d’un accord de paix RDC-Rwanda final ouvre une nouvelle phase diplomatique. Si elle se concrétise, cette signature historique pourrait changer le visage de la région des Grands Lacs, encore marquée par des décennies de violence.