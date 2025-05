Trois partis politiques interdits pour connivence avec le M23/AFC

Le gouvernement congolais a officiellement interdit l’Union des Patriotes Congolais/Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (UPC/FPLC) de Thomas Lubanga, le Mouvement Lumumbiste Progressiste (MLP) de Franck Diongo et l’Action pour la Dignité du Congo et de son Peuple (ADCP) de Corneille Nangaa. L’annonce a été faite ce jeudi 15 mai 2025 par le Vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, via un télégramme adressé aux gouverneurs des provinces et aux services étatiques.

Cette décision radicale intervient en réponse à des accusations de connivence avec le mouvement rebelle M23/AFC, soutenu par le Rwanda. Selon les autorités, ces partis politiques sont impliqués dans des manœuvres visant à déstabiliser le gouvernement congolais et à soutenir les actions militaires du M23 en Ituri et dans l’est du pays.

Thomas Lubanga et la CRP

Thomas Lubanga, ancien chef de guerre et premier condamné de la Cour pénale internationale (CPI), a récemment créé un nouveau mouvement, la Convention pour la Révolution Populaire (CRP). Ce groupe, selon les autorités, aurait pour objectif de prendre le pouvoir par la force, en s’appuyant sur la rébellion en Ituri.

Corneille Nangaa et l’ADCP

Corneille Nangaa, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a fondé l’ADCP après avoir quitté la CENI. Présenté comme un parti pro-business, l’ADCP aurait rapidement établi des liens avec le M23, visant à transformer la RDC en une « terre d’affaires » selon ses propres mots.

Franck Diongo et le MLP

Franck Diongo, leader du MLP, a dénoncé cette interdiction comme une « provocation politique » sur son compte X, affirmant être victime de harcèlement d’État depuis plusieurs années. Il a accusé le gouvernement de persécution et de manipulation politique pour museler l’opposition.

Cette interdiction intervient alors que la RDC reste confrontée à une situation sécuritaire tendue, marquée par des affrontements armés et des tensions régionales croissantes. Kinshasa semble déterminé à isoler les groupes et partis politiques soupçonnés de connivence avec les forces rebelles, malgré les appels à la cohésion nationale.