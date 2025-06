Tragédie à Kinshasa : 29 morts et des dégâts massifs après des pluies torrentielles

Dans la nuit du 13 au 14 juin, Kinshasa a été violemment frappée par des pluies torrentielles, provoquant des inondations dévastatrices. Le ministère de l’Intérieur a dressé un premier bilan tragique : 29 personnes ont perdu la vie.

Les communes de Ngaliema, Masina, Lemba et Matete figurent parmi les plus touchées. Des maisons se sont effondrées, des routes ont été endommagées, et plusieurs quartiers sont coupés du reste de la ville.

Face à cette catastrophe, le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a convoqué une réunion de crise le 15 juin. Étaient présents : le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, le commissaire provincial de la Police nationale, et les services de secours.

Lors de cette rencontre, le gouverneur a assuré que les victimes seront prises en charge par l’État. Il a lancé un appel à la solidarité nationale et exhorté les habitants des zones à risque à redoubler de vigilance, car de nouvelles pluies sont annoncées.

Des travaux d’urgence en cours

Les autorités ont entamé la réhabilitation de plusieurs axes stratégiques, dont :

L’avenue Okito , à Binza-Pigeon

L’avenue du Tourisme , particulièrement touchée

L’avenue Victoire, où un pont s’est effondré sous la force des eaux

Les équipes techniques s’activent pour rétablir la circulation et sécuriser les quartiers sinistrés.