Théophile Mbemba : les deux heures qui ébranlent l’opposition congolaise

Ce mardi matin à Kinshasa, l’étau s’est resserré autour de l’opposition congolaise. Des agents de l’Agence nationale de renseignements (ANR) ont interpellé Théophile Mbemba Fundu à son domicile. Cet ancien ministre est une figure politique respectée.

La convocation était formelle. Il devait se présenter ce mardi 21 octobre. Il ne pouvait pas se soustraire à cette invitation. Pendant deux heures, les enquêteurs ont interrogé l’ancien ministre de l’Intérieur. Ils l’ont questionné sur sa participation à un événement précis. La réunion de Nairobi du 14 octobre dernier fait trembler les cercles du pouvoir. Plusieurs figures de l’opposition s’y étaient retrouvées autour de Joseph Kabila. Cela ressemble de plus en plus à un conclave stratégique. Sa présence à ces discussions a visiblement alerté les services de renseignement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un passeport confisqué, une liberté conditionnelle

Théophile Mbemba a pu regagner son domicile après son audition. Mais sa liberté reste relative. La Direction générale de migration (DGM) a retenu son passeport. Ce geste signifie clairement que les autorités gardent un moyen de pression sur lui. Son entourage affirme que les services pourraient le « rappeler à tout moment ».

Cette interpellation ciblée survient dans un contexte politique tendu. Le pouvoir en place scrute avec méfiance toute rencontre entre opposants. La réunion de Nairobi cristallise les craintes du gouvernement. Il y voit peut-être l’ébauche d’une nouvelle coalition.

Le spectre de Nairobi

Théophile Mbemba n’est pas un opposant quelconque. Son parcours lui donne une stature nationale. Il fut ministre de l’Intérieur sous la transition, puis de l’Enseignement supérieur. Sa présence aux côtés de Joseph Kabila à Nairobi ne pouvait pas passer inaperçue. Les deux heures d’interrogatoire qu’il vient de subir en sont la preuve.

LIRE AUSSI : https://www.journaldekinshasa.com/arrestation-de-seth-kikuni-ses-avocats-denoncent-un-enlevement-et-des-tortures/

Cette brève détention envoie un message clair à toute la classe politique. Les autorités considéreront certaines alliances avec la plus grande vigilance. À Kinshasa, chaque geste politique est décrypté. L’interpellation de Théophile Mbemba résonne comme un avertissement.