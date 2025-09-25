Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à l’ONU : sécurité, paix et conférence sur les Grands Lacs

New York, 24 septembre 2025 – En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est entretenu mercredi en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron au siège de l’ONU.

Pendant près d’une heure, les deux chefs d’État ont échangé sur les relations bilatérales et surtout sur la situation sécuritaire à l’Est de la RDC. Emmanuel Macron a annoncé son initiative d’organiser, en octobre prochain à Paris, une conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Félix Tshisekedi a salué cette démarche et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer en faveur du respect de la souveraineté de la RDC lors de son discours à la tribune des Nations Unies.

Les deux dirigeants ont également fait le point sur le processus de paix en cours, soulignant les avancées enregistrées et réaffirmant leur volonté commune de parvenir à une paix durable dans la région.

À l’issue de leur échange, Emmanuel Macron a lancé avec humour devant les caméras de la presse présidentielle : « Bandal, c’est Paris », clin d’œil à la commune kinoise de Bandalungwa.