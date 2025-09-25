Politique



EN CE MOMENT


Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à l’ONU : sécurité, paix et conférence sur les Grands Lacs

New York, 24 septembre 2025 – En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président congolais Félix…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 25 septembre 2025

New York, 24 septembre 2025 – En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est entretenu mercredi en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron au siège de l’ONU.

Pendant près d’une heure, les deux chefs d’État ont échangé sur les relations bilatérales et surtout sur la situation sécuritaire à l’Est de la RDC. Emmanuel Macron a annoncé son initiative d’organiser, en octobre prochain à Paris, une conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Félix Tshisekedi a salué cette démarche et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer en faveur du respect de la souveraineté de la RDC lors de son discours à la tribune des Nations Unies.

Les deux dirigeants ont également fait le point sur le processus de paix en cours, soulignant les avancées enregistrées et réaffirmant leur volonté commune de parvenir à une paix durable dans la région.

À l’issue de leur échange, Emmanuel Macron a lancé avec humour devant les caméras de la presse présidentielle : « Bandal, c’est Paris », clin d’œil à la commune kinoise de Bandalungwa.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à l’ONU : sécurité, paix et conférence sur les Grands Lacs

25 septembre 2025 Publié à 09h34

New York, 24 septembre 2025 – En marge de la 80ᵉ Assemblée générale…

Savoir plus

440 réfugiés rwandais regagnent leur terre natale depuis Goma

24 septembre 2025 Publié à 16h01

Ce mercredi 24 septembre, la frontière de la Corniche Grande Barrière à Goma…

Savoir plus

Tshisekedi à l’ONU : la RDC exige justice pour un « génocide silencieux » et deux sièges permanents pour l’Afrique

24 septembre 2025 Publié à 10h10

 La voix a porté, grave et ferme, dans le temple du multilatéralisme. Ce…

Savoir plus