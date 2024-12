Table ronde à kisangani pour la paix entre mbole et lengola

Le ministère de l’Intérieur organise, du 17 au 19 décembre, une table ronde à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, afin de restaurer la paix entre les communautés Mbole et Lengola. Cette initiative, voulue par le Chef de l’État, réunit les représentants des communautés ethniques, les chefs coutumiers, les acteurs de la société civile, les leaders religieux et les autorités politico-administratives de la province.

Des discussions sur les causes du conflit

Selon les organisateurs, ce forum de trois jours se penchera sur les causes profondes du conflit entre les Mbole et les Lengola, qui a éclaté en octobre 2022. Cette rencontre vise à proposer des mesures concrètes pour rétablir la confianceet assurer une cohésion durable, afin de permettre le retour des déplacés dans leurs milieux d’origine.

Les conséquences humaines et matérielles de ce conflit sont alarmantes. Des sources de la société civile rapportent :

« Plus de 800 morts et 10.000 déplacés ont été enregistrés depuis plus d’une année. Des écoles, des maisons d’habitation et d’autres infrastructures socio-économiques ont été détruites lors des affrontements. »

Une situation humanitaire préoccupante

Les déplacés vivent actuellement dans des conditions précaires, hébergés dans des familles d’accueil ou sur des sites comme la paroisse Sainte Marthe, Saint Gabriel et le bureau communal de Kisangani. Nombre d’entre eux sont contraints à mendier pour survivre. Ils n’aspirent qu’à une paix durable pour retourner dans leurs villages et subvenir à leurs besoins grâce aux produits de leurs champs.

Une table ronde après l’annulation des contrats

Ce forum intervient dans un contexte particulier, marqué par l’annulation récente des contrats de la société CAP-Congopar la ministre des Affaires foncières, considérée comme l’élément déclencheur de ce conflit meurtrier.

L’espoir est grand que cette rencontre aboutisse à des solutions durables pour garantir la paix, la cohésion sociale et le développement de la Tshopo.

