Succès militaires des Forces Congolaises et des Wazalendo contre les Rebelles du M23

Les forces armées congolaises, appuyées par les jeunes résistants Wazalendo, ont lancé plusieurs assauts répétés depuis le week-end dernier, remportant d’énormes succès dans le territoire de Masisi. Ces derniers jours, l’armée a pris l’ascendant sur les rebelles du M23, soutenus par l’armée rwandaise, sur plusieurs fronts, récupérant ainsi des villages auparavant sous occupation terroriste.

Dimanche, les résistants Wazalendo ont repris le village de Somikivu, en territoire de Rutshuru, et ont signalé leur présence sur plusieurs fronts contre la rébellion du M23. « Nous sommes déterminés plus que jamais. Nous récupérons, nous consolidons et nous avançons jusqu’à Bunagana », a averti un jeune résistant.

En plus de Somikivu, l’armée a pris le contrôle de la localité de Kisuma. Cette victoire cruciale a permis aux FARDC et aux Wazalendo d’avancer jusqu’à Mema, à moins de 4 km de Bihambwe, où ils ont chassé les rebelles ce lundi 21 mai 2024. Des sources locales indiquent que les éléments du M23 sont en débandade totale tandis que l’armée poursuit ses offensives sur d’autres fronts importants.

Offensives pour la Prise de Rubaya

Depuis près d’un mois, la cité stratégique et minière de Rubaya est occupée par les rebelles, accusés d’exploiter illégalement des mines d’or et de coltan. « Ils sont à Rubaya, ils sont dans les carrés miniers. Ils ont distribué des bêches… il y a eu deux camions qui sont venus avec des bêches pour les donner aux gens afin de creuser. Donc l’exploitation minière se porte bien à Rubaya. Toutes les preuves sont réunies pour dire qu’ils sont venus pour les minerais », avait alerté un membre de la société civile sur DW.

Cependant, de nouvelles offensives sont maintenant orientées vers cette cité de Rubaya. Avec la reprise de plusieurs villages et la neutralisation de nombreux rebelles, les FARDC et les résistants Wazalendo montrent leur détermination à restaurer la paix dans l’est de la RDC.

Ce mardi matin, des sources concordantes rapportent à POLITICO.CD que d’intenses combats sont en cours à Runigi, à environ 10 km de la cité minière de Rubaya dans le territoire de Masisi. Ces offensives ont été lancées après que l’armée congolaise a récupéré le village de Kisuma sur la route Mushaki – Masisi Centre, non loin de Bihambwe.

Selon nos sources, l’armée continue de bien se comporter sur la ligne de front. Dimanche, elle a engagé un front aérien avec des avions de chasse Sukhoi pour ouvrir la voie à l’avancée terrestre. Sur le terrain, l’armée est en grande offensive contre les M23. À suivre !