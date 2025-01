Soutien aux troupes sud-africaines en RDC : Cyril Ramaphosa appelle à l’unité nationale

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a lancé mercredi un appel aux Sud-Africains, les incitant à soutenir les soldats des Forces de défense nationale sud-africaines (SANDF) déployés en République Démocratique du Congo (RDC). Cette déclaration intervient alors que la situation sécuritaire dans l’est du pays demeure particulièrement instable.

« Tous les Sud-Africains doivent se rassembler derrière nos hommes et femmes en uniforme, qui se consacrent à la paix et à la stabilité de notre continent », a affirmé M. Ramaphosa, tout en dénonçant les rumeurs et spéculations concernant les conditions des troupes. et les combats en cours.

Le président a précisé que la présence militaire de l’Afrique du Sud en RDC fait partie des efforts de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et des Nations Unies, visant à protéger les civils et à contribuer à la stabilisation du paie. Il a insisté sur le fait que ce déployé ne constitue en aucun cas une déclaration de guerre contre la RDC.

Cyril Ramaphosa a également assuré que les mesures nécessaires étaient prises pour garantir le soutien aux soldats déployés et a confirmé que les SANDF restent « bien fournis et pleinement soutenus » dans l’accomplissement de leur mission.

Cet appel intervient alors que plusieurs soldats de la mission SAMIRD ont perdu la vie dans les derniers affrontements avec le groupe rebelle M23, dans l’est de la RDC, où ils se battent aux côtés des forces congolaises.