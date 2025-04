Simon Banza : “Le Congo mérite la Coupe du Monde”

À cœur ouvert et sans détour, Simon Banza affiche ses ambitions pour les Léopards. Invité le lundi 28 avril 2025 dans l’émission Talents d’Afrique animée par le journaliste congolais Charles Mbuya, l’attaquant de Trabzonspor a livré un message fort : il veut hisser la République Démocratique du Congo au sommet du football mondial.

« Mon objectif, c’est la Coupe du Monde », déclare-t-il avec détermination. À 27 ans, l’international congolais rêve de briser la longue absence des Léopards sur la scène mondiale. « Ça fait un moment que le Congo ne s’est pas qualifié. L’objectif est d’y aller et de pouvoir faire la fête », confie-t-il, les yeux déjà tournés vers 2026.

À quelques semaines d’un affrontement décisif contre le Sénégal, l’un des géants du continent, Banza reste confiant : « On attend ce match avec impatience. On va jouer à la maison et je pense que tout peut arriver. Le Sénégal a de très bons joueurs, mais nous aussi. On leur réserve des surprises. »

Entre rêves personnels et mission collective, Banza s’impose comme un véritable moteur pour sa génération. Leader sur le terrain, il incarne une RDC ambitieuse, fière et résolue à écrire une nouvelle page de son histoire footballistique.

Et pour Simon Banza, cette histoire passe par une qualification mondiale.