Shabani Lukoo frappe fort pour remettre de l’ordre dans la police et sécuriser les mines

Kolwezi, capitale minière du Lualaba, a reçu la visite remarquée du Vice-Premier Ministre en charge de l’Intérieur, SHABANI LUKOO BIHANGO J., ce jeudi 12 juin. Objectif : reprendre en main la situation sécuritaire dans une province stratégique, au cœur des enjeux miniers du pays.

Le patron de la sécurité nationale a réuni le commandement provincial de la Police Nationale Congolaise (PNC), déterminé à mettre fin aux dérives observées dans les rangs de la police. D’un ton ferme, il a exigé discipline, rigueur et responsabilité, en particulier dans la sécurisation des sites miniers et la protection des populations riveraines.

« Il est temps d’en finir avec les agents qui salissent l’uniforme et nuisent à la quiétude publique », a martelé le Vice-Premier Ministre devant les autorités locales.

Vers une tolérance zéro face aux dérives policières

SHABANI LUKOO a interpellé l’Inspection Provinciale de la PNC-Lualaba, l’enjoignant à sanctionner sans délai les policiers indélicats. Pour lui, la restauration de la discipline est la condition indispensable à toute amélioration des conditions de travail et de vie des policiers. Une priorité inscrite dans la vision du Président de la République.

Lancement de l’opération « Ndobo »

Autre annonce de taille : le déploiement imminent de l’opération « Ndobo », un plan offensif visant à renforcer les moyens logistiques et financiers du commissariat provincial. Ce dispositif vise à éradiquer la criminalité urbaine et minière et à redonner confiance aux habitants de Kolwezi.

Des infrastructures en chantier

Dans la foulée, le Vice-Premier Ministre a inspecté les travaux du futur commissariat de la commune Manika-Sud. Ce complexe moderne regroupera le commissariat local, l’inspection provinciale de la PNC et la direction de la police de circulation routière. Une infrastructure stratégique pour renforcer la présence de l’État et la capacité d’intervention des forces de l’ordre.