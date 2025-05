Semaine africaine 2025 à l’UNESCO : Un rendez-vous pour la restitution du patrimoine Africain

La restitution du patrimoine africain sera au cœur des discussions lors de la Semaine africaine 2025, qui se tiendra du 19 au 21 mai à la Maison de l’UNESCO à Paris. Des pays africains, dont la République démocratique du Congo (RDC), sont attendus pour cet événement majeur.

Cette édition se déroulera sous le thème « Solidarité mondiale pour la restitution et la restauration du patrimoine africain par la culture, l’éducation et les sciences ». Elle mettra en avant la richesse culturelle du continent et l’importance de l’éducation pour stimuler l’innovation et favoriser le développement durable.

Des Rencontres Culturelles et Scientifiques

L’UNESCO et le Groupe Afrique prévoient un programme varié : conférences, projections de films, galas, expositions et plus encore. Les participants pourront aussi assister à des tables rondes sur des sujets cruciaux comme la restitution du patrimoine et l’importance de la diplomatie scientifique.

Selon le communiqué de l’UNESCO, « cette édition 2025 met en lumière l’importance de l’engagement. Elle souligne le rôle central de la culture et de l’éducation pour l’innovation et le développement durable. »

Une Célébration de la Diversité Culturelle Africaine

Cette semaine spéciale mettra aussi en avant les six régions géographiques du continent : Afrique du Nord, de l’Ouest, du Centre, de l’Est, australe et diaspora africaine. L’événement rassemblera des délégations gouvernementales, diplomatiques et associatives, ainsi que des artistes et exposants venus du monde entier.

La Semaine africaine est un moment fort pour célébrer la Journée de l’Afrique (25 mai), date marquant la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963. Cet espace de dialogue et de célébration culturelle renforce les liens entre l’Afrique et le reste du monde, en mettant en avant un patrimoine partagé et une coopération culturelle renouvelée.