Sébastien Desabre prolonge à la tête des Léopards

La Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) a annoncé ce jeudi 23 mai 2024, la prolongation du contrat de Sébastien Desabre, sélectionneur de l’équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, pour une durée de cinq ans.

À deux semaines de la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la FECOFA a confirmé que le technicien français, dont le contrat initial expirait le 30 juin prochain, restera à la tête des Léopards jusqu’en mai 2029. « La Fédération Congolaise de Football Association – FECOFA en sigle – est heureuse d’informer l’opinion nationale et internationale de la prolongation du contrat du Manager Sélectionneur de son Equipe Nationale Hommes Sénior A ‘Léopards’ pour une durée de cinq (5) ans”, a indiqué l’instance dans un communiqué.

Desabre, initialement sous contrat jusqu’en 2025, a effectivement prolongé pour quatre années supplémentaires, mettant fin aux spéculations sur son départ. Cette prolongation assure sa participation aux trois prochaines CAN avec les Léopards.

Arrivé en août 2022 en provenance des Chamois Niortais, Desabre a redressé les Léopards de manière impressionnante. Sous sa direction, l’équipe a décroché la qualification pour la CAN 2023, notamment grâce à une victoire de prestige (0-2) contre le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang en juin 2023. Les Léopards ont atteint la quatrième place à la phase finale, après avoir tenu tête au Maroc en phase de groupes (0-0) et éliminé l’Égypte en huitièmes (1-1, 7 tab 8), une première depuis 2015.

Ces performances remarquables ont été déterminantes dans la décision de la FECOFA. « Sébastien Desabre, après un parcours très distingué à la CAN TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, poursuivra ce travail de reconstruction de nos équipes nationales congolaises jusqu’en mai 2029”, a ajouté la fédération.

L’objectif principal pour Desabre et les Léopards sera désormais de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Actuellement, troisièmes du groupe B avec une victoire (2-0 contre la Mauritanie) et une défaite (1-0 face au Soudan), les coéquipiers de Chancel Mbemba se préparent à affronter le leader du groupe, le Sénégal, le 6 juin à Diamniadio, avant de recevoir le Togo à Kinshasa trois jours plus tard.

La FECOFA a exprimé sa gratitude envers les institutions du pays qui ont travaillé ensemble pour cette prolongation et souhaite à Sébastien Desabre les meilleurs résultats pour les échéances à venir.