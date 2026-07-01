Sébastien Desabre : « Nous avons une nouvelle opportunité de créer un exploit »

À quelques heures du rendez-vous historique face à l’Angleterre, Sébastien Desabre affichait un visage serein, mardi à Atlanta. Devant la presse, le sélectionneur des Léopards n’a pas caché l’ampleur du défi – affronter la 4e nation mondiale quand la RDC pointe au 41e rang – mais il a surtout martelé un message : son équipe ne vient pas en victime expiatoire.

« On a montré que sur les matchs, on était capables tactiquement de rivaliser avec des nations comme le Portugal ou d’autres », a-t-il rappelé, en écho au match nul héroïque (1-1) arraché face aux champions d’Europe en phase de groupes. Une performance qui a changé le regard sur cette équipe. « Revenir à la Coupe du monde après 52 ans était déjà un énorme accomplissement. On peut dire sans risque qu’on n’a pas grand-chose à perdre demain. »

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Le technicien français a habilement retourné la pression : « La pression est sur le côté anglais. Ils ont un long chemin à parcourir pour atteindre leur objectif. » Une manière de libérer ses joueurs, tout en les responsabilisant : « On va tout faire pour se qualifier. C’est ce que j’ai dit aux joueurs, et les joueurs se le disent. »

« On connaît leurs forces, mais on a les nôtres »

Sébastien Desabre n’a pas dévoilé son plan tactique, mais il a laissé filtrer une conviction tranquille. « On respecte cette équipe d’Angleterre qui a de très bons joueurs, mais nous avons également nos forces à faire valoir demain. » Parmi elles, la solidarité, la discipline et cette abnégation qui ont fait la marque des Léopards depuis le début du tournoi.

« Comme d’habitude, mon équipe sera pleine d’abnégation et défendra haut les couleurs du Congo », a-t-il promis, tout en glissant un clin d’œil aux sept joueurs évoluant en Premier League, qui connaissent par cœur le jeu anglais. « On a travaillé sur les détails qui peuvent faire la différence. »

L’objectif est clair : « Ce match, je le vois comme une opportunité de créer encore un exploit. » Pas de fatalisme donc, mais une ambition mesurée, construite sur les succès passés. « On a prouvé face aux équipes soi-disant supérieures à nous qu’on pouvait bien figurer. On se concentre sur nos forces, on continue notre chemin. »

Une équipe qui a déjà marqué l’histoire, mais qui veut plus

Pour les Léopards, ce seizième de finale est déjà une première. Mais le groupe ne veut pas s’arrêter là. « Pour nous, on voit ça comme une très belle opportunité de créer encore un exploit, plutôt que simplement venir découvrir ce 16ᵉ de finale », a insisté le sélectionneur.

Ce discours, il l’a martelé dans le vestiaire : « Nous savons que nous allons affronter une équipe de très haut niveau. Mais ce genre de match se joue aussi avec le cœur, la discipline et la conviction. » Une philosophie qui porte ses fruits depuis l’arrivée de Desabre, et qui pourrait bien faire basculer une rencontre où l’Angleterre, favorite, devra gérer la pression d’une nation entière qui attend un titre depuis 1966.

À 17 heures (heure de Kinshasa), le Mercedes-Benz Stadium retiendra son souffle. Les Léopards, eux, ont déjà gagné une bataille : celle de l’état d’esprit. Reste à écrire la plus belle page de leur histoire.