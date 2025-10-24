« Sauvons la RDC » : l’opposition passe à l’offensive

Plus de dix jours après le conclave tenu à Nairobi autour de l’ancien président Joseph Kabila, le rideau se lève enfin. Ce vendredi 24 octobre, à Kinshasa, le mouvement « Sauvons la RDC » a fait sa sortie officielle, promettant de « restaurer l’État et sauver la Nation ».

Un conclave des vérités

Les figures de l’opposition présentes à Nairobi — Seth Kikuni, Théophile Mbemba, Franklin Tshamala, Aubin Minaku — ont livré le contenu de leurs échanges. Selon eux, le conclave fut « un moment des vérités », une réflexion « sincère et rigoureuse » sur l’avenir du pays.

Le diagnostic est sans appel :

« La RDC est en crise totale, multidimensionnelle, qui menace le fondement même de la Nation. Un homme, Félix Tshisekedi, en est le responsable. Il incarne à lui seul la crise et les tensions persistantes », a déclaré Seth Kikuni, porte-parole du mouvement.

Une opposition rassemblée face à la crise

Les membres de « Sauvons la RDC » accusent le pouvoir en place d’avoir violé la Constitution et faussé les élections de 2023, refermant ainsi l’espace démocratique.

« Sa tentative unilatérale de changement de Constitution n’a fait qu’approfondir la fracture nationale », ont-ils ajouté.

Sur le plan sécuritaire, le mouvement dresse un tableau sombre : l’Est en guerre, l’Ouest en insécurité, Kinshasa sous tension. « Les négociations actuelles sont opaques, sans réelle volonté de paix », dénonce encore Kikuni.

L’heure de l’alternative

Sous la présidence de Joseph Kabila, le mouvement « Sauvons la RDC » se veut l’alternative à ce qu’il qualifie de « naufrage national ».

« Face à ce désastre, l’alternative ne peut plus être silencieuse ni dispersée. Nous avons décidé de créer le mouvement “Sauvons la RDC” pour mettre fin à la tyrannie, restaurer l’autorité de l’État et réconcilier la Nation », a-t-il martelé.

Le mouvement prévoit une série d’actions : campagnes de communication, manifestations publiques et offensive diplomatique internationale. Selon ses fondateurs, les acteurs politiques n’ayant pas pris part au conclave de Nairobi ont déjà reçu les actes et sont invités à se joindre à cette nouvelle dynamique.

Ainsi, dans une capitale sous tension, « Sauvons la RDC » s’annonce comme le fer de lance d’une opposition rassemblée, prête à défier le pouvoir de Félix Tshisekedi sur le terrain politique comme diplomatique.