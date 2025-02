SADC 2025 : Une réunion cruciale à Harare pour booster les transports, les tIC et la météorologie en Afrique Australe

Le 28 février 2025, la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) tiendra une réunion cruciale des ministres responsables des Transports, des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), de l’Information et de la Météorologie à Harare, au Zimbabwe. Cet événement vise à évaluer les progrès réalisés dans ces secteurs essentiels et à renforcer l’intégration régionale pour stimuler la croissance socio-économique.

Revue des Cadres Politiques et Réglementaires

Les ministres se concentreront sur l’examen des cadres politiques et réglementaires, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes dans les domaines des transports, des TIC, de l’information et de la météorologie. Ils discuteront également des progrès accomplis depuis la dernière réunion sectorielle en juin 2023 et des décisions prises lors des précédents sommets de la SADC, y compris celles issues du Sommet des Chefs d’État et du Conseil des ministres.

Renforcement des Infrastructures Régionales

Le développement des infrastructures régionales sera au cœur des discussions. Les initiatives clés incluent l’amélioration de la connectivité haut débit et des infrastructures pour soutenir la croissance socio-économique, la gestion des catastrophes naturelles, et l’accès aux services publics et privés. Les ministres examineront également la mise en œuvre de programmes stratégiques tels que le « Plan d’action à court terme de la SADC (STAP II) », qui fait partie du « Plan directeur de développement des infrastructures régionales de la SADC (RIDMP 2012-2027) ».

Stratégie Régionale en Météorologie

Un des points forts de la réunion sera l’examen de la stratégie régionale en matière de météorologie. Les ministres discuteront de son alignement avec les stratégies continentales et mondiales, notamment celles de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Cet alignement vise à améliorer les services météorologiques, climatiques et hydrologiques, renforçant ainsi les systèmes d’alerte précoce et contribuant à protéger les vies, les moyens de subsistance et les biens face aux catastrophes naturelles.

Facilitation du Commerce et Développement Économique

La réunion abordera également des stratégies pour améliorer la facilitation du commerce, en particulier le long du « corridor nord-sud », un axe vital reliant les ports maritimes aux centres de productivité industrielle de la région. Cette initiative est essentielle pour promouvoir un développement économique inclusif et durable à travers la SADC.

Préparation et Dialogue de Haut Niveau

Les discussions de cette réunion seront précédées par une série de rencontres préparatoires, notamment une réunion des hauts fonctionnaires du 24 au 26 février 2025 et un dialogue de haut niveau sur les infrastructures en soutien au corridor nord-sud le 27 février 2025. Ces rencontres préparatoires permettront de poser les bases pour des discussions fructueuses et des décisions stratégiques lors de la réunion ministérielle.

Vers une Intégration Régionale Renforcée

La réunion ministérielle de la SADC à Harare représente une opportunité majeure pour renforcer les infrastructures régionales, améliorer les services météorologiques et climatiques, et faciliter le commerce dans la région. En alignant les stratégies régionales avec les initiatives continentales et mondiales, la SADC vise à créer un environnement propice à une croissance socio-économique durable et inclusive, bénéficiant à tous les États membres.