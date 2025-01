Réunion urgente au sommet de l’État pour la sécurité à Goma

Jeudi soir, la Cité de l’Union africaine s’est transformée en épicentre de la prise de décision stratégique en République Démocratique du Congo (RDC). Le Chef de l’État, également Commandant suprême des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC), a réuni une équipe de haut niveau comprenant la Première ministre Judith Suminwa, ainsi que les vice-Premiers ministres chargés de l’Intérieur et de la Défense.

Ce vendredi, le Président de la République continuera de diriger les discussions cruciales à la Cité de l’Union africaine, présidant le Conseil supérieur de la Défense, suivi de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. L’ordre du jour est de la plus haute importance : une évaluation détaillée de la situation sécuritaire et humanitaire qui règne dans le Nord Kivu, en mettant particulièrement l’accent sur la ville de Goma. La tension et les enjeux humanitaires s’accumulent, et le leadership congolais se mobilise pour prendre les mesures nécessaires afin de répondre à cette crise grandissante.