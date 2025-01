Réunion ministérielle pour lutter contre la fraude minière et sécuriser les sites d’exploitation

Le Vice-Premier Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a rencontré ce mardi 7 janvier 2025 le Vice-Premier Ministre de la Défense, ainsi que les ministres des Mines et des Hydrocarbures. Cette réunion, convoquée sur instruction de la Première Ministre Judith Suminwa, visait à intensifier la lutte contre la fraude et la contrebande minières en République démocratique du Congo.

Le Président Félix Tshisekedi avait exprimé, lors de la 18ᵉ réunion du Conseil des ministres, ses préoccupations face à la présence irrégulière de ressortissants étrangers et d’hommes en uniforme armés sur certains sites miniers du pays.

À l’issue des discussions, il a été décidé, sous la supervision du Ministre des Mines, de créer une structure indépendante. Cette entité sera chargée d’examiner ces problématiques et de proposer des solutions efficaces pour endiguer ces pratiques illicites.

Il est important de préciser que cette nouvelle commission ne remplacera ni la Commission nationale de lutte contre la fraude ni l’Inspection générale des mines.

Cette initiative reflète la détermination du gouvernement congolais à renforcer la sécurité dans les sites d’exploitation minière et à protéger les ressources naturelles de la RDC.