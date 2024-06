Renforcement des relations diplomatiques en RDC

L’affermissement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo (RDC) et tous les représentants des corps diplomatiques et consulaires a été souhaité jeudi à Kinshasa par la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, Thérèse Kaykwamba Wagner. Cette déclaration a été faite à l’occasion de la cérémonie de présentation des nouvelles autorités du ministère de tutelle aux différents ambassadeurs, responsables des missions diplomatiques et organisations internationales.

Mme Thérèse Kaykwamba Wagner a profité de cette occasion pour souligner l’importance d’un soutien plus concret de la part de la communauté internationale. « À la veille du renouvellement du mandat de la mission onusienne (Monusco) et de celui du Groupe d’Experts des Nations Unies, la République démocratique du Congo attend plus que des condamnations verbales de la part des membres des Nations Unies, en général, et des membres du Conseil de sécurité en particulier, tous signataires des conventions internationales qui sont quotidiennement bafouées sur notre territoire, par le Rwanda, » a-t-elle déclaré.

Ce discours marque un appel clair et pressant pour une action plus déterminée de la communauté internationale en soutien à la RDC, en particulier face aux violations des conventions internationales. En insistant sur la nécessité d’aller au-delà des simples déclarations, la ministre Thérèse Kaykwamba Wagner appelle à des mesures concrètes pour garantir la paix et la sécurité dans la région.

La cérémonie, qui a réuni les ambassadeurs et membres du Corps diplomatique accrédités en RDC, a également servi de plateforme pour réaffirmer l’engagement de la RDC à renforcer ses relations diplomatiques et à coopérer étroitement avec la communauté internationale pour relever les défis communs.