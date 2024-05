Renforcement des coopérations internationales : La RDC accueille deux nouveaux ambassadeurs

Hier, le ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie, Christophe Lutundala, a reçu les copies figurées des lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs, marquant une étape significative dans le renforcement des relations internationales de la République Démocratique du Congo (RDC).

Renforcement des Relations avec le Danemark

Signe Winding Albjerg, la nouvelle Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Danemark en RDC, a exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Lors de cette rencontre, le ministre Lutundala a souligné l’importance d’étendre cette coopération, notamment dans le secteur de l’environnement et à travers des projets sociaux visant à améliorer les conditions de vie des femmes vivant en milieux ruraux. Cette initiative témoigne d’un engagement mutuel à promouvoir des actions durables et inclusives pour le développement des communautés rurales congolaises.

Amélioration des Liens avec le Pakistan

Le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pakistan en RDC, Murad Baseer, a également présenté la copie figurée de sa lettre de créance à Christophe Lutundala. Il a affirmé son intention de renforcer l’amitié et la solidarité entre le Pakistan et la RDC. Cet engagement ouvre de nouvelles perspectives pour une coopération plus étroite entre les deux nations, visant à consolider les liens diplomatiques et à encourager des initiatives communes bénéfiques pour les deux pays.

Ces rencontres marquent une étape importante dans le développement des relations diplomatiques de la RDC, mettant en lumière la volonté du pays de s’engager activement dans des partenariats internationaux pour un avenir prospère et harmonieux.