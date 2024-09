Rémi Maréchaux, Nouveau Ambassadeur de France en RDC, arrive à Kinshasa

Le nouvel ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, a officiellement pris ses fonctions à Kinshasa. L’ambassade de France a annoncé son arrivée ce vendredi dans un message adressé à la communauté française et congolaise.

Rémi Maréchaux, dont la carrière a été principalement axée sur les questions africaines et le renforcement des relations entre la France et l’Afrique, s’est exprimé à travers un message publié par l’ambassade : « Alors que je prends mes fonctions en tant qu’ambassadeur de France en RDC, et avant la remise de mes lettres de créances au Président Félix-Antoine Tshisekedi, je tenais à m’adresser à vous et à l’ensemble de notre communauté en RDC. C’est d’abord avec enthousiasme que je rejoins Kinshasa dans la continuité d’une carrière entièrement consacrée aux enjeux africains et au renforcement des relations entre la France et le continent. »

Cette arrivée marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo, avec des perspectives de coopération renforcée dans les domaines politique, économique et culturel.