Réhabilitation Urgente du Rail à Kinshasa : Vers une Solution aux Embouteillages

La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pourrait bientôt voir un allègement de ses embouteillages chroniques grâce à la réhabilitation urgente du rail reliant le centre-ville à la partie ouest de la ville. Cette décision a été prise lors d’une rencontre cruciale tenue le mercredi 28 août 2024, entre le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso, et le vice-Premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba.

Les deux responsables ont convergé sur l’analyse des principales causes des embouteillages qui paralysent la capitale congolaise et se sont engagés à unir leurs efforts pour y remédier. Parmi les mesures envisagées, la réhabilitation du rail se positionne comme une priorité pour fluidifier le trafic et désengorger les artères principales de la ville.

En parallèle, le ministre provincial Bob Amisso a exprimé sa volonté de numériser le secteur des transports à Kinshasa. Cette initiative vise à établir une base de données claire et fiable des véhicules en état de marche, permettant ainsi une meilleure gestion du trafic. Les premiers tests de ce système numérique sont prévus pour le vendredi 30 août 2024, selon une source proche du ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine.